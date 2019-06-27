РИАМО - 27 июн. Благодаря работе административных комиссий в Подмосковье за прошедшую неделю, нарушители пресекли свыше 270 нарушений чистоты и порядка, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«За неделю 64 административных комиссии Московской области вынесли 287 постановлений о различных выявленных нарушениях чистоты и благоустройства. Все нарушения устранены», – заявил начальник ведомства Олег Баженов.

Он добавил, что лучших результатов работы ожидают от комиссий Балашихи, Солнечногорска, Химок, Солнечногорска, Талдома. Работа в этих муниципалитетах находятся на контроле начальников территориальных отделов Госадмтехнадзора.

«Лидером за неделю стала административная комиссия Орехово-Зуевского городского округа: здесь вынесено 39 постановлений по нарушениям чистоты, порядка и благоустройства. В лучшую сторону можно отметить работу административных комиссий Красногорска, Клина, Богородского округа, Серпухова, Раменского, Рузы», – перечисляется в материале.

Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях Подмосковья с начала 2018 года с целью выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.