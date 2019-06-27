РИАМО - 27 июн. С началом теплого сезона в Подмосковье врачи призвали подростков аккуратнее ездить на скутерах и напомнили, как избежать травмоопасных ситуаций, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С наступлением хорошей погоды и летних каникул заметно возрос травматизм среди детей и подростков. Число обращений в травматологическое отделение Дмитровской больницы с травмами данной категории увеличилось до 12 в неделю», — сказал главный врач Дмитровской городской больницы Александр Авакян.

Он отметил, что более 80% из них можно было бы избежать, если бы подростки соблюдали правила безопасности и скоростной режим, использовали средства индивидуальной защиты — шлемы, наколенники при езде на скутерах, роликах, мопедах, скейтбордах, гироскутерах.

По его словам, самые частые травмы - это ушибы головы, травмы спины и переломы конечностей.

Всем, кто не хочет провести лето на больничной койке, напомнили о внимательности и осторожности, посоветовали избегать катания на оживленных улицах, не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила дорожного движения.