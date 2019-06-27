РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В подмосковном Подольске планируют открыть несколько пикниковых зон для бесплатного отдыха жителей летом, первой станет зона возле Змеиного пруда напротив микрорайона Кузнечики, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГКУ МО «Мособллес».

В лесах Подмосковья начали формировать цивилизованные условия для комфортного отдыха жителей. Это достаточно обширная программа различных мероприятий, направленных на то, чтобы люди в шаговой доступности от своего дома могли найти место для отдыха на территории лесного фонда. В частности, проводится работа по восстановлению лыжных трасс, благоустройству детских и спортивных площадок, открытие пикниковых зон.

«В 2019 году откроют минимум 12 пикниковых зон, из них несколько в Подольске. Первую торжественно откроют 28 июня в 13:00 возле Змеиного пруда напротив микрорайона Кузнечики, об этом давно просили местные жители. В день открытия, а затем и регулярно там будут проводить мастер-классы по скандинавской ходьбе, йоге и бегу. Змеиный пруд, который ранее был в плачевном состоянии и мусоре, расчистили. Территорию благоустроили, провели субботник по сбору мусора, установили антивандальные скамейки», - сказал сотрудник.

В ходе работ выяснилось, что у Змеиного озера растет многовековой дуб. Его огородили цепью по аналогии с дубом у Лукоморья. Впоследствии дуб внесут в реестр старовозрастных деревьев Российской Федерации. Также в этом месте появятся кормушки и домики для птиц.

Всего порядка 10 миллионов рублей направят на обустройство 12 территорий в Подмосковье. Создание пикниковых зон в лесах вошло в отдельную подпрограмму. Их организуют в тех местах, где жители традиционно жарили шашлыки и отдыхали. Там поставят антивандальные мангалы, столы, скамьи, навесы и урны. Специально подбирают достаточно большие территории с минимумом насаждений, чтобы там помещалось от четырех до шести комплектов для пикников. Все это абсолютно бесплатно для пользователей, финансируется за счет бюджета и спонсоров. Разработан стандарт пикниковой зоны, определены стилевые решения. Одна пикниковая зона рассчитана примерно на 40-60 человек.