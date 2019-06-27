РИАМО - 27 июн. Дом №5 на территории жилого комплекса «Финский» в городском округе Щелково достроен, к заселению готово 260 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано дому №5. Объект возведен на территории жилого комплекса «Финский» на улице Фрунзе в микрорайоне Потапово-3А городского округа Щелково», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Общая площадь двухсекционного 14-этажного дома составляет 18 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания размещается офис врача общей практики. На прилегающей территории обустроены детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.

Застройщиком является АО «ЮИТ Московский регион». В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.