РИАМО - 27 июн. Подмосковье предлагает туристам множество вариантов для отдыха, в регионе находятся уникальные исторические и культурные памятники, проводятся разнообразные фестивали и активности, сообщила руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

В интервью телеканалу «360» она рассказала, что 20 июля в Коломне пройдет большой праздник для всей семьи – велофестиваль с костюмированными заездами, конкурсами и концертом эстрадных звезд.

«Вернусь к Коломне. Хотя уже многие побывали в этом городе, но рядом, буквально в 20 минутах, находится не менее прекрасный город под названием Зарайск с фантастической рекой Осетр. И я желаю всем туда заехать и посмотреть на прекрасный маленький кремль, XV века. Он хорошо сохранился. Вообще мало кто знает, что там была стоянка первобытных людей. Исторически этот факт существует. И там есть уникальный бизон (статуэтка бизона из бивня мамонта – шедевр палеолитического искусства – ред.), который в Лондоне на выставках собирал тысячи людей. А у нас это все в шаговой доступности», – сказала Галкина.

Она добавила, что для туристов в регионе создается необходимая инфраструктура. В качестве примера Галкина привела отель в Серпухове, идея которого была заимствована у Лас-Вегаса.

«В Лас-Вегасе – когда у вас казино наверху отеля. А в Серпухове они сделали большой торговый центр современный, а наверху, на последних этажах – отель. Там очень хороший вид на него (город – ред.) и фантастическая терраса», – дополнила Галкина.

По ее словам, в Серпухове можно добраться на кораблике до Поленова, а потом от Поленова – в Тулу.

«Я любитель устриц. И вдруг я понимаю, что у нас в Подмосковье есть устричные хозяйства. И находится оно в Рузе, можно поехать и попробовать, и посмотреть эту устричную ферму и попробовать там устрицы», – поделилась Галкина.