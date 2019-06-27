РИАМО - 27 июн. Басманный суд Москвы в четверг продлил арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю Арашукову и брату экс-сенатора Руслану Арашукову, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Суд продлил арест в отношении обвиняемых Арашуковых до 30 сентября», - сказал собеседник агентства.

Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки.

Экс-сенатору вменяют особо тяжкие преступления – участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Также был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, советник главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

Кроме того, среди фигурантов этого дела – брат бывшего сенатора Руслан Арашуков.