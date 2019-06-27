РИАМО – 27 июн. На станции «Подсолнечная» в городском округе Солнечногорск ведется строительство подземного пешеходного перехода , все работы намерены завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

«Строительство нового перехода ведется с начала этого года для обеспечения безопасного прохода пассажиров через железнодорожные пути, а также для доступа к платформам пригородных поездов. К настоящему времени завершены работы по выносу электросетей и переносу опоры контактной сети», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, установлены стальные защитные экраны под железнодорожным полотном для проведения работ по горизонтально направленному бурению тела тоннеля.

«Этот метод позволяет вести строительство пешеходного перехода без остановки высокоскоростного движения по Октябрьской железной дороге. Для проведения работ частично демонтирована пассажирская платформа №2 (на 10 метров)», – добавляется в материале.

В июле на станции «Подсолнечная» приступают к устройству и укреплению стартового котлована для подземного пешеходного перехода.

Длина строящегося пешеходного перехода составит 82,3 метра, ширина – 4 метра. Он пройдет под двумя главными путями и будет оборудован наклонными подъемными платформами и пандусами для маломобильных граждан.

«Дата окончания работ планируется на июнь 2020 года. По завершении строительства существующий наземный пешеходный переход будет демонтирован», – разъясняется в пресс-релизе.

При разработке проекта учтены требования по сохранности объекта культурного наследия – комплекса из двух водонапорных башен на станции «Подсолнечная».