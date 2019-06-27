РИАМО – 27 июн. На станции «Подсолнечная» в городском округе Солнечногорск ведется строительство подземного пешеходного перехода , все работы намерены завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
«Строительство нового перехода ведется с начала этого года для обеспечения безопасного прохода пассажиров через железнодорожные пути, а также для доступа к платформам пригородных поездов. К настоящему времени завершены работы по выносу электросетей и переносу опоры контактной сети», – отмечается в сообщении.
Помимо этого, установлены стальные защитные экраны под железнодорожным полотном для проведения работ по горизонтально направленному бурению тела тоннеля.
В июле на станции «Подсолнечная» приступают к устройству и укреплению стартового котлована для подземного пешеходного перехода.
Длина строящегося пешеходного перехода составит 82,3 метра, ширина – 4 метра. Он пройдет под двумя главными путями и будет оборудован наклонными подъемными платформами и пандусами для маломобильных граждан.
«Дата окончания работ планируется на июнь 2020 года. По завершении строительства существующий наземный пешеходный переход будет демонтирован», – разъясняется в пресс-релизе.
При разработке проекта учтены требования по сохранности объекта культурного наследия – комплекса из двух водонапорных башен на станции «Подсолнечная».
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии