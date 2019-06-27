РИАМО – 27 июн. В городском округе Серпухов появятся новые музеи, инвесторы готовы профинансировать музей искусства выпечки, где планируется проводить гастрономические экскурсии и мастер-классы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Для развития туризма в муниципалитете запланирован комплекс мероприятий, которые направлены на привлечение турпотока.

«Так, за счет средств частного инвестора в Серпухове появится дом мороженого и музей кукол, где можно будет ознакомиться с большой коллекцией экспонатов и попробовать 70 видов холодного лакомства», – уточняется на сайте.

Также инвесторы готовы профинансировать музей искусства выпечки и хлеба, где планируется проводить гастрономические экскурсии и мастер-классы.

«В музее хлеба будет совмещена традиционная классическая экспозиция с элементами живого общения с гостями. Предполагаются различные экскурсионно-образовательные программы: экскурсии-уроки, уроки-путешествия, урок в музее, тематические мероприятия и занятия для детей, молодежи и взрослых. Ожидается, что проект реализуют к 90-летию ОАО «Серпуховхлеб», – резюмируется в материале.