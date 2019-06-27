РИАМО - 27 июн. Москва вошла в топ-3 самых привлекательных для молодежи туристов городов России, рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат, говорится в пресс-службе агентства.

Агентство представило эту статистику ко дню молодежи России, который отмечается в четверг. Путешествия молодежи включают туристические поездки молодых людей от 16 до 30 лет для активного отдыха и на выходные дни.

«В первую пятерку городов для летних путешествий молодежи по России входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Екатеринбург», — говорится в материале.

По данным ТурСтат, молодые люди путешествуют по городам России в основном компаниями или вдвоем с целью посещения исторических достопримечательностей, музеев и клубного отдыха, а также опен-эйр фестивалей и праздников на открытом воздухе.

В Москве в День молодежи на 70 развлекательных площадках пройдут творческие мастерские, экстремальные виды спорта, мастер-классы по созданию семьи и кулинарному искусству и концерт хип-хоп- и рэп-исполнителей в 20:00 в парке Горького с участием Аигел, ST, Жак Энтони, Mozee Montana, Bumble Beezy, Big Russian Boss, Зомб, Джаро и Ханза.

День молодежи России, отмечаемый 27 июня, установлен первым президентом России Борисом Ельциным распоряжение «О праздновании Дня молодежи» 24 июня 1993 года.