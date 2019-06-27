РИАМО - 27 июн. В четверг вечером в столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» отменили и задержали 69 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали 34 рейса и два отменили. В «Домодедове» задержаны восемь рейсов, отменены два. В аэропорту «Шереметьево» задержали 23 рейса.

В подмосковной воздушной гавани «Жуковский» задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

На территории Московского региона в четверг - дожди с грозами, сильный ветер, местами град. Непогода сохранится до конца дня.