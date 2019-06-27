РИАМО - 27 июн. В рамках экспозиции «Строим просто» на Московском урбанистическом форуме (МУФ) презентуют обновленные сервисы для застройщиков, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Посетители форума смогут ознакомиться с пятью ключевыми сервисами. Это видеоинструкции по получению профильных госуслуг, «Калькулятор процедур», «Кабинет застройщика», Единый контактный центр и мобильное приложение «Строим просто». Все сервисы обновлены в соответствии с последними изменениями в законодательстве и актуальными тенденциями в отрасли.

«Сервисы, которые будут представлены на Урбанфоруме, созданы для того, чтобы предоставить застройщикам наиболее полную информацию об отраслевых госуслугах, а также максимально упростить прохождение всех процедур», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что сегодня в электронном виде предоставляются все основные государственные услуги строительной сферы, начиная от оформления ГПЗУ и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию – всего 21 государственная услуга.

«При этом в отношении 16 из них мы полностью ушли от бумажного формата взаимодействия с застройщиками», – подчеркнул Левкин.

С помощью видеоинструкций можно понять этапы прохождения различных процедур онлайн. «Калькулятор процедур в сфере строительства» поможет узнать, какие процедуры необходимо пройти для строительства объекта, а также рассчитать сроки.

Мобильное приложение «Строим просто» дает возможность получать актуальную информацию о процедурах в строительстве, знакомиться с мнениями экспертов об изменениях в законодательстве, событиях и тенденциях, голосовать в градостроительных конкурсах.

«Всех интересующихся познакомят с работой Единого контактного центра – одного из самых востребованных сервисов не только среди застройщиков, но и среди горожан. Контактный центр оказывает информационную поддержку по широкому кругу отраслевых вопросов, оперативно решает проблемы застройщиков, связанные с получением услуг в сфере строительства, и принимает обращения москвичей в отношении строительных объектов», – дополняется в сообщении.

Через еще один сервис, «Кабинет застройщика», можно получить сведения о возводимых объектах и градостроительных документах, а также направить на утверждение проектную документацию для объектов, строящихся по госзаказу.

Московский урбанистический форум пройдет с 4 по 7 июля в парке «Зарядье». Главной темой форума станет качество жизни в городах.