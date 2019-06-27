РИАМО - 27 июн. Пользователи портала welcome.mosreg.ru могут узнать, какие интересные места в регионе можно посетить со скидкой или бесплатно, а также где туристу дадут скидку на размещение, сообщила руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

«Этот проект («Лето в Подмосковье» – ред.) аккумулирует в себе все, что сейчас мы знаем о Подмосковье. <…> На самом деле Московская область – это один из самых богатейших регионов России по своим уникальным местам, уникальным городам – у нас есть города XI, XIII, XVI, XVIII веков, какие-то невероятные объекты, которые необходимо посетить и знать. Это наша история, наша красота», – заявила Галкина в интервью телеканалу «360».

О достопримечательностях и культурных событиях в городах Подмосковья можно узнать на сайте welcome.mosreg.ru. Кроме того, на сайте можно выбрать маршрут, а также варианты, как добраться до города, где остановиться, где поесть.

«Мы даже рассказываем о том, что есть некие скидки, есть купоны и за этим нужно следить. <…> Вы можете увидеть, где вы можете получить со скидкой или бесплатно какие-то услуги. Музеи, которые нам предоставляет министерство культуры. Можно посмотреть и график музеев, и какие музеи, где со скидкой выставки. И спортивно-оздоровительные мероприятия, и бассейны, и другое», – дополнила Галкина.

По ее словам, к проекту начали привлекать бизнес – предпринимателям предлагают давать скидки по программе в «мертвое» время.

«Сейчас у нас уже есть восемь отелей. Может быть, недостаточно пока, небольшие скидки… Но бизнес к этому идет. И мы будем собирать эту программу и будем размещать ее на welcome.mosreg.ru», – заверила Галкина.

Она также сообщила, что в конце лета планируется выпустить и распространить по Подмосковью специальную газету, где можно будет найти идеи для отдыха на выходные и места, которые можно посетить со скидкой.

Как провести лето в Подмосковье>>