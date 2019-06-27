РИАМО – 27 июн. В Минэкономразвития РФ выдвинули идею системного контроля доходов и расходов россиян, по мнению авторов инициативы, такая мера поможет в борьбе с теневой экономикой, сообщает РИА Новости.



«Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода – это контроль соотношения доходов и расходов», – сказала заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина на конференции «Налоги-2019».



Она сослалась на данные Росстата, согласно которым, доля теневого сектора составляет 12-14% от всего экономического оборота в РФ.



«В то же время, по информации МВФ, 33,4% российской экономики «в тени», – пояснила Панина.



Она уточнила, что теневая экономика - это еще и неуплата подоходного налога и пенсионных денег.



«Наш департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих 15-17 миллионов человек. За 2018 год бюджет потерял 4 миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах», – пояснила Панина.



Раскрыть подробности о предложении контроля доходов и расходов граждан руководитель департамента отказалась, уточнив, что «идея сырая».