РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 июн. В подмосковном Подольске вечером 26 июня произошло возгорание аварийного дома на улице Плещеевская, огнеборцы ликвидировали пожар только через 23 часа, тушение осложнялось пустотами и деревянными перекрытиями здания, а также отсутствием лестниц, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Инцидент произошел 26 июня, в 18:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в выселенной части трехэтажного дома по адресу: Подольск, улица Плещеевская, дом №46. Утром в четверг пожар локализовали. Велась работа по ликвидации угрозы распространения огня по пустотам. Тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями дома: пустоты, деревянные перекрытия и перегородки, отсутствие внутренних лестниц.

«В трехэтажном трехсекционном доме расселены только две секции, где и возник пожар. Ликвидировать его удалось только 27 июня в 16:57. Горение происходило на всех трех этажах, общая площадь пожара 300 квадратных метров», – сказал сотрудник.

По его словам, в тушении пожара принимали участи восемь спецмашин и 27 человек.