РИАМО – 27 июн. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин заявил, что санкции Евросоюза в отношении России являются неконструктивными играми Совета Европы и не законны, передает Федеральное агентство новостей.

Совет Европейского союза объявил о продлении экономических санкций против России до 31 января 2020 года. Таким образом, ограничительные меры против Москвы будут действовать еще полгода. Они затронут энергетическую, оборонную, финансовую сферы экономики.

«Мы санкции не инициировали, это неконструктивные игры Совета Европейского союза, это их дело. Мы считаем, что в принципе санкции не являются законными», – сказал Кожин, комментируя продление антироссийских санкций.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2020 года действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ. Продуктовое эмбарго стало ответом на антироссийские санкции, которые Запад начал вводить в 2014 году из-за конфликта на Донбассе и возврата Крыма в состав РФ. Эмбарго подразумевает собой запрет на импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия.