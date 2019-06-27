РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июн. Легендарные хоккеисты сыграют на открытии ледовой арены имени Владимира Петрова в подмосковном Красногорске 30 июня, сообщается на официальном сайте Минспорта Московской области.

«30 июня в Красногорске состоится открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) имени советского хоккеиста Владимира Петрова. Первой игрой на льду новой арены станет матч между командами «ЦСКА» и «Легенды хоккея»», – говорится в сообщении.

Участниками события станут трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира Владислав Третьяк, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира Илья Брызгалов, двукратные олимпийские чемпионы Алексей Касатонов и Александр Якушев, а также другие прославленные спортсмены.

Ледовый комплекс имени Владимира Петрова будет включать в себя главную и тренировочную ледовые арены, раздевалки, помещения для сушки формы, сауны, тренерские и массажный кабинет. Помимо этого, на территории комплекса расположен спортивный зал для игровых видов спорта.

«В Московской области мы поддерживаем традицию присваивать наиболее значимым спортивным объектам имена легендарных спортсменов. Какое имя дать новому спортивному комплексу в Красногорске мы не сомневались. Владимир Петров, легендарный мастер, хоккеист, который выходил на лед в самый известной тройке мира – с Валерием Харламовым и Борисом Михаловым. Его имя уже вписано в историю», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что идея открыть хоккейный центр в Красногорске принадлежит именно Владимиру Петрову.

«Этот уникальный спортивный комплекс мы построили по поручению президента России. Задача выполнена, и уже через несколько дней арена имени Владимира Петрова откроет свои двери. Каждый этап создания проекта Владимир Владимирович Петров контролировал лично, давал свои комментарии, которые были учтены и сегодня его мечта воплощена. Разумеется, в церемонии открытия примут участие ближайшие коллеги – легендарные хоккеисты, в том числе и Владислав Третьяк, который играл с Владимиром Петровым в одной команде. Это будет дань памяти великому спортсмену», – заключил Терюшков.