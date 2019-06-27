РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Пожарные потушили возгорание в квартире на улице Юбилейная в подмосковном Подольске, находившийся там 32-летний мужчина погиб, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

В четверг в 14:36 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Юбилейная, дом 28А, квартира 48.

«Когда пожарные прибыли, шел дым из окна первого этажа, на окнах были решетки, дверь в квартиру закрыта. Создали звено газодымозащитной службы, вскрыли дверь ручным инструментом. В квартире находился мужчина 1987 года рождения, он погиб. В результате пожара обгорела мебель и постельные принадлежности на площади четырех квадратных метров», - сказал сотрудник.

По его словам, пожарные эвакуировали пять человек. В 15:15 пожар ликвидировали. Для тушения пожара использовали три единицы техники, принимало участие 12 человек.