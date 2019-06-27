РИАМО - 27 июн. Более 30% дворов, где в этом году идут работы по благоустройству, проверены этим летом депутатами Мособлдумы, особое внимание поручено уделить Луховицам и Орехово-Зуевскому городскому округу, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Поручение о проверке благоустраиваемых дворов было дано депутатам спикером парламента и руководителем фракции «Единая Россия» Игорем Брынцаловым. В четверг в Мособлдуме состоялось заседание фракции «Единая Россия», на котором обсудили промежуточные итоги работы по контролю за ходом благоустройства дворов – данное направление выбрано приоритетным на июнь.

«Напомню, что у нас в год благоустраиваются не менее 10% дворовых территорий – за четыре года приведены в порядок почти 50% территорий – а это 6,2 тысячи дворов из 12,9 тысячи, имеющихся в муниципалитетах. В планах 2019 года предстоит благоустроить еще 1340 дворовых территорий», – заявил на заседании замруководителя фракции Иван Жуков.

По его словам, к выполнению основного объема работ в муниципалитетах Подмосковья приступили с 15 июня.

«Депутатами и группами общественного контроля были проинспектированы 416 (31%) объектов. В настоящее время работы ведутся на 173 (13%) объектах. В трех городских округах работы осуществляются на всех запланированных территориях. Это Восход, Лыткарино и Молодежный. По благоустройству 385 дворов (29%) торги еще не проведены, завершение конкурсных процедур запланировано до конца июня», – добавил Жуков.

Он подчеркнул, что особого внимания требует ситуация с благоустройством дворовых территорий в городских округах Луховицы и Орехово-Зуевский.

«Обращаю внимание, что благоустройство всех дворовых территорий должно быть завершено до 1 сентября. Необходимо в летний период продолжать отслеживать ситуацию в своих муниципалитетах, встречаться с жителями, обсуждать ход и качество проводимых работ», – резюмировал Жуков.