РИАМО - 27 июн. Начался второй этап реставрации церкви Воскресения Словущего, построенной в 1629 году на Успенском Вражке в центре Москвы, сооружение обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Ранее за счет бюджета города в порядок была приведена живопись в интерьерах храма. По словам главы департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, старинные храмы являются одной из визитных карточек столицы, и возвращение им исторического облика – непростая и ответственная задача.

«Во-первых, специалистам предстоит провести комплексные научные исследования состояния храма и трапезной. И на основании этого определить, что именно, каким образом и в какие сроки необходимо отреставрировать. Во-вторых, по программе городских субсидий в ближайшее время начнется реставрация колокольни», – заявил Емельянов.

В ходе грядущего исследования будут изучены историко-архивные и библиографические данные, а также описаны инженерно-технические особенности здания, будущие архитектурные и конструктивные решения. В проекте реставрации должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, предусмотренные законодательством. На эти работы подрядчику отводится около двух лет.

«В рамках реставрации колокольни специалисты приведут в порядок фасады строения, оконные блоки, кирпичную кладку стен, кровлю, козырьки и ограду. Отдельное внимание будет уделено реставрации архитектурно-лепного декора, архитектурных элементов из белого камня, а также реставрации и золочению крестов», – перечислил Емельянов.

Он также рассказал, что в этом году художники-реставраторы вернули исторический облик настенным росписям храма В своде четверика из-под многочисленных ретушей была раскрыта композиция «Новозаветная Троица с ангелами». Кроме того, открыли и отреставрировали композицию «Снятие со Креста», которую можно увидеть на южной стене. Ее аналог хранится в ГМИИ имени Александра Пушкина.

Чтобы открыть авторский слой краски, специалистам пришлось снять несколько более поздних слоев покрытия и ретуши. После восстановления росписи обработали защитным составом, благодаря которому они сохранятся еще много лет.