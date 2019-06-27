РИАМО - 27 июн. К концу текущего года строители планируют сделать технологический проезд по ЦКАД-1, которая проходит вдоль трассы А-107 Московского малого кольца (ММК) в Подмосковье к югу от столицы, а также по территории новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы государственной компании «Автодор».

«На 15 августа этого года намечен проход пешком по одной из крупнейших эстакад на ЦКАД (строится в рамках первого пускового комплекса ЦКАД) над М-4 «Дон». К 25 декабря планируется обеспечить технологический проезд по ЦКАД-1, за исключением четырех узких мест», — говорится в сообщении.

Всего на 49-километровом ЦКАД-1 предусмотрено строительство 41 мостового сооружения, включая 14 мостов, 24 путепровода и три эстакады. На участке будет построено четыре транспортных развязки, включая одну из самых сложных на ЦКАД — с трассой М-4 «Дон» и А-107. Дорога будет соответствовать высшей технической категории с четырьмя полосами для движения. Объем частного финансирования — 6,7 миллиарда рублей.

На ЦКАД-1 сейчас идет тенденция к увеличению числа рабочих и выполнения объемов работ. В рамках выездного заседания оперативного штаба правительства РФ по строительству кольцевой дороги 26 июня первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов выразил надежду, что данная тенденция сохранится. А первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий заверил, что окажет содействие в вопросах, которые касаются компетенции Минстроя.

Строительство ЦКАД – первый инфраструктурный мегапроект, частично финансируемый из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая стоимость его реализации оценивается в более чем 300 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов будет профинансировано за счет средств ФНБ.