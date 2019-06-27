РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июн. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина вручила паспорта РФ 12 юным жителям горокруга, достигшим 14-летия, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Церемония прошла в четверг в администрации муниципалитета. В ней приняли участие юные граждане и их родители.

«Получая главный документ в вашей жизни, вы обретаете не только права, но и обязанности. Искренне вам желаю взрослеть достойно и не огорчать родителей», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что многие дети в Красногорске занимаются в кружках и секциях. Хаймурзина пожелала ребятам хороших каникул и дальнейшей успешной учебы.

«Мы все любим свою страну. Каждый из взрослых своим трудом вносит посильный вклад в то, чтобы развивались Россия, наше родное Подмосковье и наш любимый Красногорск. Я вам всем желаю выбрать себе настоящую профессию, которая вам будет нравиться, и достигать успехов в любом деле, за которое бы вы ни брались», - подчеркнула глава муниципалитета.

Вместе с паспортом Хаймурзина вручила каждому участнику церемонии Конституцию РФ и рекомендовала обязательно прочитать основной закон государства.

«Получение паспорта – очень волнительный момент. Это важно. С ним я чувствую себя комфортнее и свободнее», – поделился участник мероприятия Никита Абросимов.

А другой участник церемонии Максим Панкратов отметил, что ему было особенно приятно получить документ из рук главы округа.

«У нас стало больше прав и обязанностей. Нужно относиться к жизни более серьезно», – сказала его сестра Наталья.