РИАМО - 27 июн. В прошлом году столица через электронные аукционы продала 2628 квартир на общую сумму около 18 миллиардов рублей, с 2014 года на торгах продали свыше 11 тысяч квартир, пишет газета «Ведомости».



«На рынке купли-продажи квартир город – игрок не самый крупный (в 2018 год через систему электронных аукционов городскими структурами было продано 2628 квартир, в прошлом году – 2634), зато может себе позволить выставлять более низкие цены, чем застройщики или риэлторы», – отмечается в сообщении.



Информацию об электронных торгах можно найти на инвестиционном портале Москвы, на Единой электронной торговой площадке, на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, на сайтах «Моссоцгарантии» и «Мосреалстроя».



Городская «Компания «Мосреалстрой» через систему электронных аукционов продает квартиры в новых домах от казенного предприятия «Управление гражданского строительства» (КП «УГС»). По сути КП «УГС» выполняет функции застройщика, а «Мосреалстрой» – городского риэлторского агентства.



Как уточнил руководитель управления реализации компании «Мосреалстрой» Юрий Барсуков, в прошлом году продажа квартир в новостройках через электронные аукционы принесла городу 17,9 миллиарда рублей.



«Мосреалстрой» продает квартиры с помощью электронных торгов с 2014 года, за это время куплено более 11 тысяч квартир. Если сначала на одну квартиру претендовали два покупателя, то в 2018 году – уже почти шесть человек. Всего в прошлом году в торгах участвовало более 15 тысяч человек.



Барсуков уточнил, что квартиры от города – это привлекательное предложение по цене, так как в столице сложно найти аналогичную стоимость жилья в готовых новостройках. Цена устанавливается независимой оценочной компанией, и обычно – по нижней границе локального рынка того или иного района.



Кроме того, в ходе торгов квартира может остаться в начальной цене или подорожать незначительно (около 10%).



Как уточнил представитель пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике, электронные аукционы с 2015 года также проводит «Моссоцгарантия».



Даная организация реализовала свыше 600 квартир. К этим торгам интерес тоже повышается в последнее время. В 2016 году на одну квартиру поступали 2-3 заявки, а в 2018 – уже 4-5. По итогам торговых сессий с начала 2019 года на квартиру от ГУП «Моссоцгарантия» претендуют уже шесть участников.