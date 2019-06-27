РИАМО - 27 июн. В рамках проверки в магазине «Куриный дом» в Егорьевске провели мониторинг продукции по показателям качества и безопасности, после чего двух производителей лишили сертификата о соответствии, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Образцы продукции направили для лабораторных исследований в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию (ФГБУ «ЦНМВЛ»).

«По результатам исследований в образцах продукции: холодец «Говяжий» торговой марки «Миртон», изготовитель - ООО «Петровский И К» (Московская область), и купаты говяжьи, изготовитель - ИП Кочарян Ж.С. (Московская область), установлена фальсификация сырьевого состава (обнаружено наличие ДНК курицы и ДНК свиньи)», — говорится в сообщении.

В конце мая 2019 года управление направило в адреса производителей несоответствующей требованиям законодательства продукции (ООО «Петровский И К» и ИП Кочарян Ж.С.) предписания о прекращении действия деклараций о соответствии на вышеуказанную продукцию. Информация об этом также была направлена в Федеральную службу по аккредитации и территориальное управление Роспотребнадзора.