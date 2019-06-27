В этот уикенд в Москве можно танцевать до глубокой ночи на фестивале Bosco Fresh Fest 2019, сходить на летний праздник Гете-Института и выиграть поездку в Германию, продегустировать авторскую и аутентичную кухню на фестивале Taste Moscow 2019 и Большом фестивале еды, а также увидеть корейский фильм-победитель Каннского фестиваля 2019 «Паразиты».
ПЯТНИЦА, 28 июня
Летний праздник Гете-Института
Sommerfest 2019 устраивает Гете-Институт для своих друзей, партнеров, слушателей курсов и всех желающих. Праздник пройдет 28 июня в саду, его темой станет окружающая среда и вторичная переработка. В программе – мастер-классы, книжный блошиный рынок, концерт кельнской рэп-исполнительницы Лейлы Акиньи, розыгрыши и квесты. На фестивале можно будет выиграть выходные в Мюнхене от авиакомпании «Люфтганза», выходные в Дрездене и другие призы.
Где: Москва, Ленинский проспект 95а
Цена: бесплатно, по регистрации
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Гастрономический фестиваль Taste Of Moscow 2019
Большой гастрономический фестиваль Taste Moscow 2019 проходит в «Лужниках» с 27 по 30 июня. В эти дни на фестивальной площади можно будет продегустировать авторскую кухню от знаменитых шеф-поваров ресторанов Aviator, Cacciatore, Lesnoy, «Мясо&Рыба», Uhvat, «Рыба Мечты» и многих других. Также более 100 участников представят продовольственные товары и свежие продукты на открытом маркете. Для удобства посетителей к месту проведения фестиваля можно будет добраться на фуникулере от смотровой площадки МГУ.
Где: Москва, Лужники
Цена: 500 рублей
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Премьера мюзикла «Хищники»
Премьера мюзикла «Хищники» 28 июня пройдет в «Театриуме на Серпуховке». Артисты представят новое прочтение повести А.П. Чехова «Драма на охоте». Это история о скуке и благополучии, которые толкают героев на жестокие манипуляции, когда моральные рамки размыты. Это очередная попытка ответить на вопрос, где черта, которую нельзя переступать в погоне за целью. В ролях – Дмитрий Ермак, Игорь Балалаев, Александр Пашутин, Ася Будрина, Дарья Щербакова, Юлия Ваганова.
Где: Москва, «Театриум на Серпуховке»
Цена: от 1000 до 5000 рублей
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СУББОТА, 29 июня
Bosco Fresh Fest 2019
Музыкальный фестиваль Bosco Fresh Fest 2019 в восьмой раз пройдет в Москве. В этом году хедлайнерами дневной программы станут британские музыканты James Blake и Róisín Murphy, а главным артистом ночи станет немец David August. Днем на фестивале выступят Монеточка, Roosevelt, Still Corners, The Retuses, On-The-Go, Youra, Казускома, Лиза Громова и другие. Ночью будут работать два фестивальных бара Bacardi Dancefloor&Glamp, где будут готовить фирменные Bacardi Mojito, а также Silent Disco – специальный танцпол, где каждый посетитель сможет танцевать в наушниках под свою музыку. В течение дня на фестивале можно будет пострелять из лука, принять участие в сайкл-тренировке с инструкторами X-Fit, а Electra предложит взять велосипед в аренду. В этом году на фудкорте будут только те проекты, у которых уже открыты точки в городе.
Где: Москва, Дворец пионеров
Цена: 3000 рублей – дневная программа, 1500 рублей – ночная
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Большой фестиваль еды
Маркет еды 29 и 30 июня пройдет в «Музее Москвы». В этот раз он посвящен аутентичной кухне разных стран. В воскресенье часть маркета превратят в многонациональный город, где в рамках фестиваля «Точка перемещения» будут представлены различные кафе, созданные мигрантами. Кроме того, на фестиваль приедут гастроэнтузиасты из разных уголков мира. В программе – выступление музыкантов и танцы, стендапы от комиков, красивая фотозона и многое другое.
Где: Москва, Музей Москвы
Цена: бесплатно
Концерт NCT 127
Концерт южнокорейского бойзбенда NCT 127, выступающего в жанре k-pop (Korean pop), который зародился на стыке хип-хопа и электропопа, 29 июня пройдет в Москве. На сегодняшний день именно k-pop группы имеют самые большие фан-клубы и ставят рекорды продаж во всем мире. Название группы расшифровывается как «Neo Culture Technology», что отражает идею неограниченного количества участников, объединенных в саб-группы «юниты», а цифра 127 – долготу в координатах Сеула. Группа дебютировала в июле 2016 года с мини-альбомом NCТ#127. Песни коллектива стабильно занимают лидирующие места в чартах iTunes, а видеоклипы на синглы Cherry Bomb, Simon Says, Regular, Wakey-Wakey, Touch имеют более 500 миллионов просмотров.
Где: Москва, Дворец спорта «Мегаспорт»
Цена: от 4000 до 12000 рублей
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июня
«Лети_Гаражсейл»
Благотворительный маркет «Лети_Гаражсейл» в поддержку фонда «Дети-Бабочки» 30 июня пройдет в Москве. В программе – маркет одежды от известных модников и дизайнеров, а также мыльные пузыри, сладкая вата, мастер-класс по созданию холщевых сумок, концерт группы «Фрукты» и многое другое.
Где: Москва, Даниловский рынок
Цена: бесплатно
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Garage Screen: премьера фильма «Паразиты»
Социальная комедия «Паразиты» из Южной Кореи, которая в этом году получила «Золотую пальмовую ветвь» на 72-м Каннском кинофестивале, в широкий прокат выходит 4 июля, но в кинотеатре Garage Screen фильм можно будет увидеть уже 30 июня. Это история про две семьи – бедных и богачей, которых сводит судьба. Эта встреча приведет к невероятным последствиям.
Где: Москва, кинотеатра Garage Screen
Цена: от 175 до 350 рублей
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