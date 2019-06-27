РИАМО - 27 июн. Президент России Владимир Путин посетил международный военно-технический форум «Армия-2019», который проходит в подмосковной Кубинке, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Глава государства, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрели экспозиции инновационных разработок в военной области и образцы высокотехнологичной спецтехники военного, двойного и гражданского назначения.

Кроме того, Путин присутствовал на церемонии обмена подписанными в рамках форума соглашениями с предприятиями промышленности.

Форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот». В программе десятки конференций, заседаний, круглых столов и других деловых и научных мероприятий. В этом году в форуме принимают участие около 1,3 тысячи предприятий, из них 65 - подмосковные компании, в мероприятиях участвуют более 100 делегаций иностранных государств.

Кроме того, на форуме проходит демонстрация образцов современной военной техники и вооружения, также состоятся выступления авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», «Русские витязи» и «Беркуты».

Среди участников форума в этом году: АО «Рособоронэкспорт», Россети, «Вертолеты России», автомобильный завод «Урал» и другие.