РИАМО - 27 июн. В четверг глава Ленинского района Валерий Венцаль открыл второй корпус детского сада «Город детства» в микрорайоне «Бутово парк-2», здание рассчитано на 225 малышей, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Согласно проекту, второй корпус детского сада рассчитан на девять групп, в нем будут группы для детей от трех до семи лет. Это пятое по счету дошкольное учреждение, открытое Венцалем с момента назначения его главой района.

«Пусть в этих гостеприимных стенах детишек всегда встречают тепло, добро и понимание. Уверен, что педагоги создадут в «Городе детства» все условия для всестороннего развития своих юных воспитанников», - сказал Венцаль на торжественной церемонии открытия.

Детский сад соответствует современным концепциям в строительстве: просторные холлы, современное высокотехнологичное оснащение, трансформируемое пространство групп, хорошо организованные прогулочная и игровая зона. Соблюдены все требования безопасности – установлены система видеонаблюдения и автоматическая пожарная сигнализация.

Ранее глава района открыл детский сад в Боброве на 340 мест, в микрорайоне Купелинка - на 140 мест, в ЖК «Пригород Лесное» - на 360 мест и в ЖК «Государев дом» - на 200 мест.

До конца этого года в муниципалитете будут построены еще три детских сада общей проектной мощностью 925 мест, один из них, на 140 мест, откроется в Боброве.