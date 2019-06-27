РИАМО - 27 июн. Велофестиваль, который пройдет в подмосковной Коломне 20 июля, станет большим праздником для всей семьи, здесь гостей ждут костюмированные заезды, конкурсы и концерт эстрадных звезд, сообщила руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

«Что такое этот велофестиваль? <…> Люди хотят здоровый образ жизни, сейчас большая мода на велосипеды, на лайфстайловые фестивали, где хочется приехать и целый день провести время, поэтому мы объединили и культуру, и инфраструктуру отдыха. Велофестиваль от мала до велика, как я говорю. Нет возрастных ограничений», - сказала Галкина в интервью телеканалу «360».

Она отметила, что на фестивале организуют костюмированные велозаезды и конкурсы.

«Будут и спортивные соревнования. Скажем, они не совсем профессионально спортивные. <…> У нас будут три дистанции: 30, 50 и 90 километров. 90 - потому что в этом году 90 лет Московской области и мы решили это все соединить», - добавила Галкина.

По ее словам, гости фестиваля также смогут посмотреть Коломну с ее музеями, калачной и арткомуналкой, попробовать коломенских улиток.

«Хочу сразу всех пригласить – пожалуйста, приезжайте (на велофестиваль – ред.), я думаю, что будет очень интересно, и будут выступать звезды эстрады, это будет большой концерт, у нас будет очень много призов», - сказала Галкина.

По ее словам, если велофестиваль понравится зрителям, то в будущем он будет «путешествовать» по всему Подмосковью.

Ранее в Московской области стартовал проект «Лето в Подмосковье», основная задача которого - привлечь туристов в небольшие города региона. В рамках проекта подготовлены разнообразные мероприятия и туристические маршруты. Кроме того, жителей Московской области ждут события под брендом «Подмосковные вечера», которые состоятся в каждом муниципалитете.