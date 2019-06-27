РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Новая строительная компания выиграла торги на проведение ремонта в Климовской городской больнице №2 и уже начала завозить оборудование, сообщила «РИАМО в Подольске» главврач Климовской горбольницы №2 Иоланта Буравцова.

Ремонт Климовской городской больницы №2 был начат в 2018 году в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья», но предыдущий подрядчик не смог его сделать в срок. Тем не менее поликлиника не прекратила работать, хотя врачи принимают в стесненных условиях и это вызывает нарекания жителей.

«Торги на проведение ремонта в Климовской городской больнице №2 выиграл новый подрядчик – строительная компания «СК-Сервис», которая начала завозить оборудование и вагончики для строителей. Вместе со строителями мы составили график, по которому будут вестись работы. Потребуются разные бригады, так как параллельно нужно будет проводить работы по замене и прокладке новых коммуникаций. Строители заверили, что они успеют к 31 октября», – сказала Буравцова.

По условиям вновь заключенного контракта ремонтные работы должны быть завершены до 31 октября 2019 года. Поликлиника будет полностью отремонтирована, здесь заменят инженерные коммуникации, электропроводку, вентиляцию, полы, проведут внутреннюю отделку помещений. Программа ремонта поликлиники подразумевает также закупку оборудования и мебели. Часть поставок уже сделана, а остальное будет поставлено по окончании ремонта.

На 2019-2020 годы запланирован также ремонт инфекционного корпуса. 15 июля будет проведен аукцион по выбору подрядчика. Планируемые затраты здесь порядка 60 миллионов рублей. Отремонтируют и стационар, где ремонта не было с момента постройки. В контракте, аукцион по которому также запланирован на середину июля, заложена сумма в 158 миллионов рублей. Также на территории учреждения запланировано благоустройство.

Мощность стационара Климовской больницы №2 – 220 коек, общее количество посещений всего поликлинического звена – 750 человек в смену, медицинского персонала – 583 человека. Администрация Подольска собирается приезжать в больницу раз в две недели и контролировать ход работ.