РИАМО - 27 июн. Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС по внесению ООО «Нижегородский печатник» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от ГУ МВД РФ по Московской области о внесении компании в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку журнально-бланочной продукции.

«Управление признало действия компании не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Нижегородский печатник» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Компания с таким решением не согласилась и обратилась в суд. Однако суд отказал заказчику в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.