РИАМО - 27 июн. С помощью интеллектуальной транспортной системы удалось выяснить, какие марки автомобилей в премиум-сегменте каршеринга востребованы больше всего в Москве, лидером стал автомобиль Mercedes CLA, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения.

«Также лидирующие позиции занимают автомобили Mercedes GLA, BMW 3, Mercedes C180, MINI Hatch. #ИТС», — говорится в сообщении.

В эконом-сегменте самой популярно маркой признали Volkswagen Polo. Кроме того, в этот же список вошли Kia Rio X-Line, Renault Kaptur, Skoda Rapid и Kia Rio.

Среднее время одной поездки на машине каршеринга в Москве составляет 46 минут. В большинстве случаев жители Москвы обращаются к услуге каршеринга, когда едут на вокзал или в автосалон.

К концу года автопарк каршеринга в городе может увеличиться до 20-25 тысяч машин, а к 2030 году – до 30 тысяч автомобилей.