РИАМО – 27 июн. Физкультурно-оздоровительный комплекс на северо-востоке Москвы введут в эксплуатацию в июле, так, на первом этаже разместят борцовский зал для занятий дзюдо на четыре ковра с единовременной пропускной способностью 80 человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«ФОК на северо-востоке Москвы в районе Свиблово по адресу: улица Седова, дом 12А, строение 1 введут в эксплуатацию в июле этого года. В настоящий момент завершается монтаж оборудования в здании спортивного комплекса и благоустройство прилегающей территории», – отметил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Назначение объекта: спортивно-тренировочная деятельность, проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий по дзюдо.

Общая площадь здания – 3274,2 квадратных метров.

«На первом этаже размещены: борцовский зал для занятий дзюдо на четыре ковра с единовременной пропускной способностью 80 человек со сборно-разборными зрительскими с трибунами на 160 человек, буфет с подобными помещениями, медицинский блок, гардероб, комната охраны и технические помещения», – перечисляется в сообщении.

На втором этаже расположены тренажерный зал, раздевалки, методический кабинет, на третьем – административные помещения, раздевалки для тренеров, судейские, массажный кабинет, хозяйственные и бытовые помещения. Кроме того, на территории спортивного комплекса располагается разминочная площадка.

«По программе развития детского и юношеского спорта в Москве строится большое количество спортивных сооружений, при этом, как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, спортивные объекты появятся в каждом округе столицы. Всего до 2021 года предусмотрен ввод 32 спортивных объектов общей площадью 226 тысяч квадратных метров», – разъяснил Бочкарев.

Объем бюджетных средств, предусмотренный в Адресной программе на строительство и ввод запланированных объектов, составляет 13 миллиардов рублей.