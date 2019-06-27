РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) – 27 июн. В подмосковных Люберцах назвали две худшие управляющие организации рейтинга УК, разработанного по поручению губернатора Московской области, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг в здании администрации Люберец прошло заседание с участием управляющих компаний по итогам работы за июнь.

«Всего в Люберцах 35 управляющих компаний, из них две имеют две звезды в рейтинге управляющие компаний Московской области. Это «Комфортжилсервис» и «Домоуправ», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что четыре звезды имеют 11 УК, три звезды – 31 УК.

По словам Ружицкого, важным фактором при оценке УК является наличие договора с Единой диспетчерской службой ЖКХ и МособлЕИРЦ, работа с обращениями граждан, наличие во всех домах советов многоквартирных домов.

В прошлом году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева была переработана методика подсчета рейтинга управляющих компаний, он стал гораздо более прозрачным. Теперь оценка УК проводится по аналогии с оценкой гостиниц по системе звезд, от одной звезды до пяти.