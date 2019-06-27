РИАМО - 27 июн. С 1 по 29 июля (кроме выходных дней) из расписания электричек Ярославского направления выведут некоторые пригородные поезда и экспрессы, железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы на участках Пушкино – Софрино и Софрино – Хотьково Ярославского направления МЖД, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

При разработке технологических «окон» железнодорожники приняли все необходимые меры, чтобы изменения в расписании пригородных поездов были минимально возможными.

«Обращаем внимание пассажиров, что в дни работ из расписания выведут некоторые пригородные поезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями «Мытищи», «Монино», «Пушкино», «Софрино», «Красноармейск», «Сергиев Посад» и «Александров». Также у нескольких электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте», — говорится в сообщении.

За этот период планируется отремонтировать более семи километров железнодорожного полотна, в том числе провести глубокую очистку щебеночного балласта и уложить новую рельсошпальную решетку. Обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».