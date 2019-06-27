РИАМО - 27 июн. Московское областное УФАС внесло ООО «Деловые люди» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в Московское областное УФАС России поступила информация от психоневрологического интерната №32 имени О. В. Кербикова департамента труда и социальной защиты населения столицы. Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с компанией контракт на поставку одноразовых мундштуков для алкотестеров в 2018-2019 годах. Но фирма нарушила условия контракта, и интернат расторг его в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.