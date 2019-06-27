РИАМО - 27 июн. В Серпухове объявлен аукцион на строительство нового корпуса школы №7 на улице Фирсова, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Пристройка на 200 мест к зданию МОУ СОШ №7» на улице Фирсова, дом 9», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В новом учебном корпусе будут современные классы для учебной и внеурочной деятельности, лаборантские комнаты, а также административные и технические помещения.

Корпус построят в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование — средства бюджета.

Строительство планируют завершить в 2020 году.