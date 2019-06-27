РИАМО - 27 июн. В Московской области 15-летнего подростка из Серпухова нашли целым и невредимым в городском округе Подольск, ранее по факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Юноша ушел из дома 24 июня. Родственники обратились в полицию и к волонтерам. 26 июня было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«27 июня сотрудниками ОМВД России «Серпуховское» мальчик был обнаружен во дворе одного из многоэтажных домов городского округа Подольск. По предварительным данным, противоправных действий в отношении него не совершалось», — говорится в сообщении.

Подросток сказал, что гостил у новых знакомых. Родственникам он не позвонил, потому что потерял телефон.

Следователь рекомендовал подростку больше не допускать таких ситуаций и напомнил об основанных мерах личной безопасности.