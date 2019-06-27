РИАМО – 27 июн. В Сергиевом Посаде проверили ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье был создан проектный офис, который осуществляет контроль за реализацией нацпроекта в регионе. В состав проектного офиса вошли представители областного Минтранса, ОНФ и ФКУ «Центравтомагистраль» Росавтодора.

«Проектный офис проинспектировал 2 дороги в Сергиево-Посадском городском округе, которые ремонтируют в рамках нацпроекта: Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец с 37,6 по 53,2 километр и Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» с 19 по 32,8 километр. Участки включили в программу ремонт из-за ненормативного состояния, в последний раз дороги ремонтировали в 2004 году», – отмечается в сообщении.

Интенсивность движения здесь составляет более 15 тысяч автомобилей в сутки.

«Ремонт автодорог идет в графике. На участке Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия и обочин. На втором участке Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» ведутся работы по фрезерованию и укладке нового покрытия», – уточняется в материале.

Завершат ремонт в полном объеме в июле, заверил начальник управления безопасности дорожного движения министерства транспорта области Виктор Щулепников.

«Ремонт на участках осуществляется с применением щебеночно-мастичной смеси, которая имеет повышенный коэффициент сцепления автомобиля с дорогой, и служит дольше обычного асфальтобетона», – рассказал он.

Член регионального штаба ОНФ в Московской области, модератор проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Артур Шлыков отметил высокое качество проведенных работ на участке.

«Ранее Минтранс области совместно с членами ОНФ договорился о совместном инспектировании проведения ремонтных работ в рамках БКАД. Мы обеспечиваем общественный контроль хода проведения ремонтных работ и достижение показателей нацпроекта. В этом году в программу ремонта дорог Подмосковья было включено более 25% дорог по выбору жителей, в том числе и по карте убитых дорог ОНФ», – разъяснил Шлыков.

Московская область в этом году вошла в состав участников нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого к концу 2019 года более 65% региональных дорог должны соответствовать нормативным требованиям.

«За счет средств из федерального бюджета в регионе будет отремонтировано восемь участков региональных дорог протяженностью свыше 90 километров. Также ремонт на всей региональной сети Подмосковья ведется в рамках нацпроекта. В этом году будет отремонтировано свыше 450 участков региональных дорог общей протяженностью более 1,5 тысяч километров», – дополняется в сообщении.

На ремонт региональной сети Московской области в 2019 году из регионального бюджета было выделено свыше 12 миллиардов рублей.