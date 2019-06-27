РИАМО – 27 июн. В Москве городские электронные сервисы помогают не только решать повседневные задачи (например, оплачивать коммунальные услуги или записываться к врачу), но и расширять кругозор, они всегда под рукой: в городских мобильных приложениях и на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Молодежь особенно восприимчива к новым технологиям. Для них гаджеты стали неотъемлемой частью жизни. Город учитывает это, поэтому среди столичных решений есть масса прикладных и полезных сервисов, которые помогут провести лето с интересом и пользой: они перевернут представление о библиотеках, познакомят с необычными местами Москвы и технологиями, которые меняют жизнь города на наших глазах, а также помогут внести вклад в развитие столицы», – заявил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Умные технологии проникли в библиотеки – теперь здесь можно не только читать книги, но и смотреть кино, слушать музыку, проводить фотосессии и снимать видеоклипы.

«В 334 читальнях установлено свыше двух тысяч точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi, а в залах есть зоны коворкинга. Кроме того, в них регулярно проходят культурные, просветительские и образовательные мероприятия», – добавляется на сайте.

Горожане могут оформить единый читательский билет, который станет ключом к 249 библиотекам. На лицевой стороне пластиковой карты изображены книжные полки на бирюзовом фоне и нанесены надписи: «Библиотеки Москвы» и «Единый читательский билет».

«Такими документами пользуются уже более 147 тысяч жителей столицы», – подчеркивается в материале.

Благодаря порталу «Узнай Москву» – совместному проекту департамента образования и науки, департамента культурного наследия, департамента культуры и департамента информационных технологий – прогулки по городу стали более познавательными.

«Например, у пользователей вызвали интерес маршруты, разработанные ко Дню Победы и рассказывающие о ярких страницах обороны Москвы, а также театральный маршрут Ирины Апексимовой и экскурсия по космическим местам, подготовленная космонавтом Александром Лавейкиным», – перечисляется в сообщении.

На портале регулярно появляются новые тематические маршруты. Например, можно погулять по следам героев «Евгения Онегина» (ко дню рождения Александра Пушкина) и по местам, показанным в мультфильмах (ко дню рождения киностудии «Союзмультфильм»).

«Интерактивные гиды содержат описания более 1,7 тысячи зданий и сооружений, 609 памятников, 304 музеев, 170 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 82 тематических прогулочных маршрутах», – дополняется на сайте.

Познакомиться с высокими технологиями столицы можно в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Экспозиция состоит из 12 интерактивных зон, каждая из которых рассказывает, как технологии развивают ключевые сферы жизни и какую пользу приносят москвичам.

«Посетители могут надеть VR-очки и почувствовать себя машинистом нового поезда метро, провести виртуальную диагностику организма, попробовать управлять умным домом, изучить библиотеку «Московской электронной школы», а также побеседовать с роботом», – разъясняется в материале.

В павильоне регулярно проходят бесплатные мастер-классы, квесты, воркшопы по программированию, рассчитанные на участников с любым уровнем знаний, курсы по лазерным технологиям, нейротехнологиям, 3D-печати, робототехнике и блокчейну.

Гуляя на улицах и в парках, легко оставаться на связи. В столице установлено более 16 тысяч точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi. Из них свыше трех тысяч работает на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного.

«Подключиться к интернету можно в 199 домах культуры, в 16 городских музеях, в 13 кинотеатрах сети «Москино» и киноклубе-музее «Эльдар», – уточняется в сообщении.

Москвичи стали активнее подключаться к бесплатной сети с началом прогулочного сезона. По данным департамента информационных технологий, с 1 мая до середины июня жители и гости столицы чаще всего пользовались бесплатным Wi-Fi в музее-заповеднике «Коломенское» (около 74,5 тысячи пользователей), на Поклонной горе (60,7 тысячи) и в «Сокольниках» (около 60 тысяч).

«Центрами притяжения также стали Манежная и Пушкинская площади (около 8,7 тысячи пользователей на каждой), Театральная площадь (6,8 тысячи) и Сапожковская площадь (5,7 тысячи пользователей)», – отмечается в сообщении.

Чаще всего москвичи подключаются к городскому Wi-Fi, чтобы пользоваться поисковыми сервисами, социальными сетями и мессенджерами или смотреть видео. В десятку популярных сайтов вошел и официальный портал мэра и правительства Москвы.

На платформе для голосований «Активный гражданин» более 2,2 миллиона москвичей помогают сделать город лучше. Почти две трети из них – это молодые москвичи. Среди них почти треть – школьники и студенты.

«Горожане начинают принимать участие в голосованиях еще в старших классах: например, они сами выбирают, какие артисты будут выступать у них на выпускном, а также оценивают городские фестивали», – говорится в сообщении.

Благодаря участникам проекта в городе появилось более 833 тысяч деревьев и кустарников в рамках программы «Миллион деревьев». Кроме того, пользователи оценили благоустройство улиц, выбрали название Большой кольцевой линии метро, а в электричках благодаря их решению теперь есть бесплатный Wi-Fi. Всего было поддержано около двух тысяч инициатив.

Москвичи также задают тренды и участвуют в управлении городом с помощью порталов crowd.mos.ru и «Наш город». Благодаря активным молодым горожанам изменились культурные центры, библиотеки и музеи, а также появились ночные маршруты автобусов.