РИАМО - 27 июн. Курьеры «Почты России» вручают лично адресатам около 150 тысяч отправлений в месяц, сервис курьерской доставки продолжают улучшать, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

По сравнению с прошлым годом количество посылок, доставленных курьерской службой, увеличилось на 53%.

«Почта России» постоянно оптимизирует маршрутную сеть для сокращения сроков доставки. Так, сегодня из Москвы возможна доставка отправлений «Почтой России» в 71 город в формате next day», — говорится в сообщении.

Только в Московском регионе более 500 курьеров ежедневно осуществляют доставку в среднем почти 5 тысяч отправлений.

«В современном мире крайне важно, чтобы почтовое отправление быстро забрали, организовали безопасную доставку и быстро вручили. Поэтому мы занимаемся оптимизацией услуг по курьерской доставке постоянно», — сказал руководитель филиала макрорегиона Москва Дмитрий Адушев.

Особенно курьерская доставка популярна у молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет. Многие пользуются ею, чтобы не утруждать родственников и близких из других регионов походом к почтовому отделению.

«Например, недавно в Люберцах клиент попросил отправить плазменный телевизор на Дальний Восток, который он приобрел для своей бабушки. Воспользовался курьерской доставкой. А иначе пожилой женщине пришлось бы самостоятельно нести такой большой подарок из почтового отделения», — отметил Адушев.

При использовании сервиса курьерской доставки клиент получает бесплатную упаковку для своего отправления, а также возможность отслеживать передвижение посылки через СМС-информирование.