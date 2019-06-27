РИАМО – 27 июн. Нарушение порядка проведения электронного аукциона на благоустройство общественных территорий военного городка выявили в Можайском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее была рассмотрена жалоба ООО «СТРОЙХОЛДИНГ» на действия МКУ «Единый дорожно-транспортный центр» Можайского городского округа и МКУ «Центр торгов» Можайского городского округа Московской области при проведении электронного аукциона на благоустройство общественных территорий военного городка в Можайске.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «СТРОЙХОЛДИНГ» обоснованной», – отмечается в сообщении.

Также, Московское областное УФАС России выдало МКУ «Единый дорожно-транспортный центр» Можайского городского округа и МКУ «Центр торгов» Можайского городского округа Московской области обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.