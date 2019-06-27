РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска впервые представил пистолетный комплекс «Удав» в калибре 9 на 19 миллиметров на форуме «Армия-2019», сообщается на сайте компании.

«Пистолетный комплекс «Удав» в калибре 9х19 миллиметров впервые был представлен в рамках форума «Армия-2019». В стрелковых галереях парка «Патриот» новинку продемонстрировал в действии главный разработчик пистолета – ведущий инженер-конструктор АО «ЦНИИТОЧМАШ» Иван Козлов», – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что калибр у него меньше, чем у версии для военных, все остальные характеристики, в том числе и по прочности оружия, остались идентичными.

«Особенностью впервые представляемого нами пистолета является уникальная система хода подвижных частей. Сейчас наиболее модной тенденцией является понижение оси канала ствола относительно точки фиксации пистолета в руке, либо повышение этой самой точки. Мы же пошли по другому пути – мы сильно занизили центр масс подвижных частей, чем сильно снизили отдачу», – сказал Козлов.