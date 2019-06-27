РИАМО - 27 июн. В международную кинопрограмму Moscow Urban Fest вошли четыре фильма от российского, французского, голландского и швейцарского режиссеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фестиваль пройдет в рамках Московского урбанистического форума, который стартует 4 июля в «Зарядье». Во время Moscow Urban Fest пройдет более 100 образовательных и культурных мероприятий.

«Для гостей фестиваля подготовили международную кинопрограмму. В нее вошли две премьеры — «Архитектура бесконечности» (Швейцария) и «Что-то настоящее» (Франция). Также зрители увидят картину «Город глазами кота» (Нидерланды) и фильм «Планета Тыва» (Россия)», — говорится в сообщении.

Мистический фильм Кристофа Шауба «Архитектура бесконечности» (Architecture of Infinity) зрители смогут посмотреть 4 июля в 20:10. Режиссер посвятил свою работу-исследование священным местам, обладающим особой магией. В фильме также рассказывается о духовной составляющей в архитектуре и изобразительном искусстве.

Кинокартину режиссера Бенуа Феличи «Что-то настоящее» (The Real Thing) представят 5 июля в 20:40. Она посвящена городам, в которых можно встретить копии известных всему миру достопримечательностей, среди которых Эйфелева башня, Лондонский мост или собор Святого Петра.

6 июля в 15:00 зрителям покажут российский документальный фильм «Планета Тыва», снятый при поддержке Русского географического общества. Его главные герои — исследователь с Запада и журналистка из Тывы — ищут символический вход в Шамбалу, который якобы спрятан в труднодоступных местах республики. Но находят его совсем не там, где ожидали.

7 июля в 17:00 посольство Нидерландов в России представит художественный фильм Марка Веркера «Город глазами кота» (The Wild Amsterdam). Главным героем картины, посвященной взаимосвязи между людьми и животными, стал кот Фриц.

Кинопоказы пройдут в концертном зале «Зарядья», вход свободный.

Московский урбанистический форум проводится ежегодно с 2011 года. На нем обсуждают вопросы развития мегаполисов.