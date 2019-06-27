РИАМО – 27 июн. Столичным автолюбителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт в четверг, в городе бушует непогода, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«На дорогах сегодня плохо: сильный дождь весь день, много мелких аварий и локальных ограничений (Москва работает столицей), а также перекопанных улиц. Запасайтесь терпением или билетами на метро», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что на машине можно будет проехать быстрее, чем на метро, после 20:00.

В четверг в Московском регионе дождливая и ветреная погода. Ожидаются гроза, град, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют ездить медленнее, увеличить дистанцию до других машин. Водителям также напомнили, что грозы ухудшают видимость, вспышки молний могут ослепить и спровоцировать ДТП.