РИАМО - 27 июн. Подмосковные выпускники 27 июня прошли устный этап ЕГЭ по иностранным языкам, в нем приняли участие 499 человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Большая часть выпускников сдавала английский язык, остальные – немецкий, французский и китайский. Экзамены прошли в 13 пунктах.

«Для наблюдения за ходом проведения экзаменов министерством образования были аккредитованы 26 общественных наблюдателей и 15 онлайн-наблюдателей в ситуационном центре Московской области и на федеральном портале smotriege.ru», – отметила Забралова.

Она добавила, что продолжительность экзамена составила 15 минут для каждого участника, кто сдавал английский, немецкий и французский, и 12 минут для тех, кто сдавал китайский язык.

Результаты будут опубликованы не позднее 10 июля.