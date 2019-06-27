РИАМО – 27 июн. В подмосковном Видном врачи спасли беременную женщину с тяжелой патологией, сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В отделение патологии Видновского перинатального центра поступила беременная женщина с серьезным заболеванием – врастанием плаценты в рубец на матке. Патология угрожала жизни и здоровью не только плода, но и будущей мамы. Требовалась экстренная операция.

«Операция проведена по разработанной в нашем перинатальном центре методике с использованием маточных турникетов. У пациенток с таким диагнозом высокий риск массивной кровопотери и гибели. Но наши специалисты смогли не только спасти ребенка и маму, но также сохранить репродуктивные органы. В результате кесарева сечения у женщины родился здоровый малыш весом 3 920 граммов», – сказала главный врач Видновского ПЦ Тамара Белоусова.

Она отметила, что при проведении операции используются маточные турникеты и вагинальный баллон, которые существенно способствуют снижению кровопотери во время операции.

«Кровь, теряемая во время операции, собирается с помощью специального аппарата и возвращается в кровеносное русло пациентки. Общая кровопотеря составила всего 683 миллилитра. Мама и сын чувствуют себя хорошо, продолжают находиться под наблюдением врачей», – заключается в сообщении.