РИАМО – 27 июн. АО «Мосотделстрой №1» переоформил на себя разрешительные документы на жилищный комплекс «Царицыно», строящийся на юге столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Городской застройщик (АО «Мосотделстрой №1») переоформил на себя разрешения на строительство корпусов I и II очереди, а также второго и третьего пусковых комплексов ЖК «Царицыно». Это позволит ему ввести эти объекты в эксплуатацию в сроки, установленные дорожной картой», – отмечается в сообщении.

Ранее действующая разрешительная документация была выдана прежнему застройщику (ОАО «МКХ»), что существенно тормозило работы по достройке жилого комплекса городской компанией.

«Завершить переоформление документов стало возможным после того как АО «Мосотделстрой №1» направил в Мосгосстройнадзор документы, подтверждающие переход к нему прав на земельные участки, объекты незавершенного строительства и обязательства перед дольщиками ЖК «Царицыно», – подчеркивается в материале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке ЖК «Царицыно» за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику — АО «Мосотделстрой №1». Строительство жилого комплекса началось еще в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия.