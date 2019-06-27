РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. Жители подмосковных Люберец с начала июня подали свыше 400 жалоб через портал «Добродел», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг в здании администрации прошло заседание с управляющими компаниями. Они отчитались о работе за июнь.

«С 1 по 27 июня через портал «Добродел» в Люберцах поступило 419 обращений. Самое большое количество – 60 обращений по поводу работы управляющих компаний «Самолет Сервис», «ПИК-Комфорт», ТСЖ «Новая жизнь», ТСЖ «Дворянская слобода», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что все обращения нужно закрыть как можно быстрее. По словам Ружицкого, сейчас в работе находится 97 отложенных обращений.

«Жалобы нужно будет закрывать через мобильное приложение. Для этого в каждую УК прислали логины и пароли. На следующей неделе пройдет встреча, на которой представителям УК разъяснят все вопросы по работе с мобильным приложением», - отметил Ружицкий.

Он также добавил, что жители часто жалуются на ямы во дворах.

«Самая острая проблема – ямы во дворах. Городской округ Люберцы находится в тройке лидеров по количеству жалоб. Всего в июне поступило 98 обращений», – заключил Ружицкий.