РИАМО - 27 июн. Программу празднования 90-летия Ленинского района «Город - это истории его жителей» представил его глава Валерий Венцаль, он также рассказал о задачах соучастного проектирования, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Глава района отметил, что истории, которые рассказывают блогеры Видного, каждый день формируют повестку и помогают властям двигаться вперед. Обратившись к медийному сообществу, глава района предложил обсудить концепцию празднования 90-летия муниципалитета, которое пройдет в этом году.

«Мы живем и решаем проблемы в юбилейный для нашего муниципалитета год – 90-летия Ленинского района и Московской области. Мы понимаем, что работа, достаток, благоустроенные дворы и хорошие дороги – это очень важно для жителей. Но мы также знаем, что должны обеспечить людям широкие и равные возможности для самореализации, воплощения в жизнь собственных инициатив», – уточнил Венцаль.

По его словам, задача власти района – создать такую среду, в которой будет формироваться сообщество, способное самостоятельно влиять на качество жизни в своих микрорайонах.

Власти считают, что это позволит сплотить жителей разных микрорайонов, а реализация ими собственных инициатив усилит ценность территории.