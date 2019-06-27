РИАМО - 27 июн. Московская городская избирательная комиссия утвердила списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, представленные тремя партиями, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В частности, были зарегистрированы кандидаты от ЛДПР, партии «Национальный курс», «Партии родителей будущего».

«Документы, поступившие в Московскую городскую избирательную комиссию, проверены, нарушений порядка выдвижения не установлено», - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

От ЛДПР зарегистрировали 45 человек, от партии «Национальный курс» - 10 человек, «Партии родителей будущего» - 10 человек.

При этом «Партии ветеранов России» и региональному отделению всероссийской политической партии «Родная партия» отказали в регистрации из-за нарушений.

Ранее Мосгоризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Мосгордумы от следующих партий: «Гражданская сила», «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Партия возрождения России», КПРФ, «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/», «Справедливая Россия», «Народный альянс», «Возрождение аграрной России» и «Партия Роста».

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.