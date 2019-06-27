РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 июн. Экипировка «Ратник-3» Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска будет адаптироваться к окружающей среде, в том числе самостоятельно менять цвет, сообщается на сайте компании.

«ЦНИИТОЧМАШ предложит министерству обороны РФ идеи по концепции экипировки «Ратник» осенью текущего года. Экипировка «Ратник-3» будет адаптироваться к окружающей среде, в том числе самостоятельно менять цвет», – говорится в сообщении.

По словам генерального директора ЦНИИТОЧМАШ Альберта Бакова, по экипировке закончены научно-исследовательские работы, есть возможность создания новых материалов или вообще новых методик управления и жизнеобеспечения. Над экипировкой работает сразу несколько предприятий госкорпорации «Ростех».

Главная цель создания «Ратника» – повышение боевой эффективности и выживаемости на поле боя отдельно взятого солдата. Это достигается путем применения специальных материалов, систем навигации и ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего.

Впервые перспективную экипировку показали на авиасалоне «МАКС-2011», а испытания состоялись годом позже на полигоне Алабино. «Ратник» разрабатывался на основе экипировки «Бармица». В начале 2015 года первые образцы поступили в Вооруженные силы РФ. Экипировкой были полностью оснащены соединения спецназа Центрального военного округа, позже – снайперы российской военной базы в Армении и морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Ежегодно ВС России получают по 50 тысяч комплектов экипировки.